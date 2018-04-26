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’li Erdoğdu’dan çirkin sözler

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Genel Başkan Yardımcısı , 'de katıldığı programda erken seçimleri değerlendirirken skandal ifadeler kullandı. Erdoğdu, "Sandık koruma meselesine gelince, biz o sandığı alalım, Allah'ın oğlu gelip bizim elimizden onu alamaz. Biz can veririz, kan veririz. Biz 350'yi bulacağız, sandığı elimizden alacaklar, varsa yürekleri alsınlar" dedi. CHP'li Erdoğdu'nun bu ifadeleri kullandığı sırada programın moderatörü Zeynep Gürcanlı ve Sözcüsü Ayhan Bilgen'in de gülümsemeleri dikkat çekti.
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CHP’li Erdoğdu’dan çirkin sözler
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