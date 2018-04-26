CHP’li Erdoğdu’dan çirkin sözler

CHP
Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
, Halk Tv
'de katıldığı programda erken seçimleri değerlendirirken skandal ifadeler kullandı. Erdoğdu, "Sandık koruma meselesine gelince, biz o sandığı alalım, Allah'ın oğlu gelip bizim elimizden onu alamaz. Biz can veririz, kan veririz. Biz 350'yi bulacağız, sandığı elimizden alacaklar, varsa yürekleri alsınlar" dedi. CHP'li Erdoğdu'nun bu ifadeleri kullandığı sırada programın moderatörü Zeynep Gürcanlı ve HDP
Sözcüsü Ayhan Bilgen'in de gülümsemeleri dikkat çekti.