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Cumhuriyet gazetesi davasında 15 sanığa hapis cezası verildi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına, terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda yayın yaptıkları suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme 15 sanığa 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezası verdi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı 'ın "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte PKK, DHKP/C ve terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 8 yıl 1.5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

AHMET ŞIK'A 7 YIL 6 AY HAPİS
Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir 'ın da 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı , Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu ise FETÖ yöneticiliğinden 10 yıl hapis cezasına mahkum edilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.
Halen kaçak olan eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyaları ise ayrıldı.
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Cumhuriyet gazetesi davasında 15 sanığa hapis cezası verildi
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