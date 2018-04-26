FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına darbe

Gaziantep:
Daha önce emekli olan, meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 63 eski polis gözaltına alındı. Aksaray:
Biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, 33'ü muvazzaf, biri daha önce meslekten ihraç edilmiş 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 20'si gözaltına alındı. Muğla:
Muğla merkezli 11 ildeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 39'u muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilmiş 41 subay ve astsubaydan 15'i yakalandı. Zonguldak:
10 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüpheli ise aranıyor. Sivas: 15 Temmuz
öncesi "FETÖ
bölge sorumlusu", 15 Temmuz sonrasında ise "il imamı" olan M.N.S. gözaltına alındı. İl ablası olan eşi K.S. aranıyor. Manisa:
Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü İ.T. gözaltına alındı. Osmaniye:
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken, açığa alınan Astsubay Çavuş O.C. gözaltına alındı. Konya:
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. İzmir:
Örgütün sözde 'İzmir Adliyesi imamı' Mustafa Sayın Erdoğan tutuklandı. Adana: '
Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan 6 kişi tutuklandı. Halit TURAN-Kenan GÜRBÜZ-Tahir Aşkın KISACIK-Şaban YILMAZ