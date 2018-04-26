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’nün ’daki yapılanmasına darbe

Muğla merkezli 11 ilde ve Aksaray’da 35 asker, G.Antep’te ise 63 eski polis ’den gözaltına alındı. Mahrem imam soruşturmasında da Konya’da 7 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına darbe
Gaziantep: Daha önce emekli olan, meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 63 eski polis gözaltına alındı.
Aksaray: Biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, 33'ü muvazzaf, biri daha önce meslekten ihraç edilmiş 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 20'si gözaltına alındı.
Muğla: Muğla merkezli 11 ildeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 39'u muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilmiş 41 subay ve astsubaydan 15'i yakalandı.
Zonguldak: 10 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüpheli ise aranıyor.
Sivas: öncesi " bölge sorumlusu", 15 Temmuz sonrasında ise "il imamı" olan M.N.S. gözaltına alındı. İl ablası olan eşi K.S. aranıyor.
Manisa: Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü İ.T. gözaltına alındı.
Osmaniye: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken, açığa alınan Astsubay Çavuş O.C. gözaltına alındı.
Konya: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.
İzmir: Örgütün sözde 'İzmir Adliyesi imamı' Mustafa Sayın Erdoğan tutuklandı.
Adana: 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Halit TURAN-Kenan GÜRBÜZ-Tahir Aşkın KISACIK-Şaban YILMAZ
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FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına darbe
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