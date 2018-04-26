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Gençlik Festivali başlıyor

Bu yıl 3.sü düzenlenecek olan 'nin en büyük festivali " Gençlik Festivali" 2-6 Mayıs tarihleri arasında 5 gün boyunca Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan "Geçtiğimiz yıl 500 bin kişiyi ağırlayan 'in bu yıl 1 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını bekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 12:53
İstanbul Gençlik Festivali başlıyor

'nin en büyük gençlik festivali bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Yenikapı'da olacak olan festivale büyük yoğun olduğu söylendi. Festivalin tanıtım toplantısı 'da yapıldı.

İstanbul Gençlik Festivali tanıtıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , "geçtiğimiz yıl 500 bin kişiyi ağırlayan İstanbul Gençlik Festival'in bu yıl 1 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını bekliyoruz" dedi.

2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Festivalde birçok geleneksel ve olimpik sporlar sergilenecek. Ayrıca spordan sanata birçok gösteri yapılacak.

İbn Haldun Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkan Vekili olan Bilal Erdoğan katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "Bize ait kitapların yazılması lazım" ifadesini kullandı.

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İstanbul Gençlik Festivali başlıyor
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