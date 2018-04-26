İstanbul Gençlik Festivali başlıyor

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Yenikapı'da olacak olan festivale büyük yoğun olduğu söylendi. Festivalin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Gençlik Festivali tanıtıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "geçtiğimiz yıl 500 bin kişiyi ağırlayan İstanbul Gençlik Festival'in bu yıl 1 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul Gençlik Festivali 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Festivalde birçok geleneksel ve olimpik sporlar sergilenecek. Ayrıca spordan sanata birçok gösteri yapılacak.

İbn Haldun Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkan Vekili olan Bilal Erdoğan katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "Bize ait kitapların yazılması lazım" ifadesini kullandı.