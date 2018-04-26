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çatı davasında 342 sanığa hapis...

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Konya çatı davasında 342 sanığa hapis...
'da 478 kişinin yargılandığı çatı davasında 342 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.
Dün Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda kurulan mahkeme salonunda görülen davada, 4 sanığın beraatine, 41 sanığın da hükümle tahliyesine karar verilirken, hayatını kaybeden bir sanığın dosyası ise düşürüldü. Firari 127 sanığın dosyası ise dava kapsamından çıkarıldı.
Karar duruşmasında 8 sanık 'yardım', 2 sanık 'örgüt yöneticiliği', 332 sanık ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
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Konya çatı davasında 342 sanığa hapis...
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