Konya çatı davasında 342 sanığa hapis...

Konya
'da 478 kişinin yargılandığı FETÖ
çatı davasında 342 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.
Dün Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda kurulan mahkeme salonunda görülen davada, 4 sanığın beraatine, 41 sanığın da hükümle tahliyesine karar verilirken, hayatını kaybeden bir sanığın dosyası ise düşürüldü. Firari 127 sanığın dosyası ise dava kapsamından çıkarıldı.
Karar duruşmasında 8 sanık 'yardım', 2 sanık 'örgüt yöneticiliği', 332 sanık ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.