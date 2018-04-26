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"e katılım yüksek olacak"

geçişi sağlayacak lerine yönelik araştırmadan, seçime katılımın yüksek olacağı sonucu çıktı. Seçim süreci kısa olduğu için, sokaklar ve meydanların yanı sıra seçim kampanyası daha çok televizyonlara ve dijital mecralara yansıyacak.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 18:49
Seçime katılım yüksek olacak

2019 yılında gerçekleştirilmesi gerekirken, yaklaşık 17 ay öncesine çekilen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği lerine dair "erken seçim kararı" seçmenlere soruldu. ARGETUS Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırma, geçen hafta 26 ilde, 18 yaş üstü, bin 828 kişiyle gerçekleştirildi.

2-3 ay önceki araştırmalarda ağırlıkla "erken seçim istemiyoruz" şeklinde görüş belirten seçmenlerin alınan erken seçim kararını büyük ölçüde benimsedikleri görüldü.

İTTİFAK YASASI OLUMLU KARŞILANIYOR

Araştırmada "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri başta olmak üzere partilerin ittifak yapmasına olanak tanıyan yasa değişikliğine yönelik yaklaşımınızı belirtir misiniz?" sorusuna, araştırmaya katılanların % 72'i düzeyinde destek verdiği ortaya çıktı.

SEÇİME KATILIM DÜZEYİ YÜKSEK OLACAK

geçişi sağlayacak seçimlerine yönelik sandık ilgisinin de sorulduğu araştırmada, "Tatil dönemine denk gelen seçimlerde sandığa giderek oy kullanacak mısınız?" sorusuna, kararsızlar dağıtıldıktan sonra "Evet, oy kullanacağım" diyenlerin oranı %76. "Hayır, oy kullanacağım" diyenlerin oranı ise % 16 çıktı. "Henüz karar vermedim" diyenlerin oranı da %8.

SEÇİMDE DİJİTAL MÜCADELE ÖNEM KAZANDI

ARGETUS'un araştırma sonuçlarını değerlendiren Erol Erdoğan'a göre, seçim süreci kısa olduğu için, sokaklar ve meydanların yanı sıra seçim kampanyası daha çok televizyonlara ve dijital mecralara yansıyacak.

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