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haberi... Aralarında iş adamları ve eski çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:00
Son dakika: Kastamonu merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Aralarında iş adamları ve eski çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı

merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kastamonu merkezli , , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki bazı eşyalara da el konuldu.

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Son dakika: Kastamonu merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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