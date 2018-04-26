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'den Komisyon Başkanı Juncker'a tokat gibi yanıt!

Komisyonu Başkanı Juncker'ın, i için yaptığı skandal açıklamaya hükümetten sert yanıt! Gül:"Dışarıdan hiç bir şekilde şu tutuklansın şu serbest kalsın diye Türk yargısı kimseden emir alamaz"

Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:47
Türkiye'den AB Komisyon Başkanı Juncker'a tokat gibi yanıt!

'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker hakkında skandal açıklamalar yapan Komisyon Başkanı Juncker'a sert bir dille tepki gösteren , "Dışarıdan hiç bir şekilde şu tutuklansın şu serbest kalsın diye Türk yargısı kimseden emir alamaz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlığı 'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Mutlaka serbest bırakılmalılar" demişti.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin şunları kaydetti:

ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte.

141 FETÖ DAVASI SONUÇLANDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül devam eden FETÖ davalarıyla ilgili olarak "285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var" ifadelerini kullandı.

Yunan askerler F tipi cezaevine kondular

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Türkiye'den AB Komisyon Başkanı Juncker'a tokat gibi yanıt!
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