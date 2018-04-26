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şehidini uğurladı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Uşak şehidini uğurladı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Sadık Akın (29), memleketi 'ın Banaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 yaşındaki kızı Göksu'nun, gözyaşı döken babaannesi ve dedesine "Ağlamayın" diye seslenmesi yürekleri dağladı. Evli ve 1 çocuk babası şehit Astsubay Üstçavuş Sadık Akın için memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Uşak Valisi Salim Demir, milletvekilleri ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin 5 aylık hamile olan eşi Şenay Akın ise cenaze törenine getirilmedi.
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Uşak şehidini uğurladı
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