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erken takvimi açıklandı!

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek erken öncesinde Yüksek Seçim Kurulu merak edilen erken seçim takvimini açıkladı. seçim takvimine göre Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs olacak! İşte seçim takviminin ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 14:55
YSK erken seçim takvimi açıklandı!

Yüksek Kurulu erken seçim takvimini tamamladı. Yüksek Seçim Kurulu () Başkanı basın mensuplarına yaptığı açıklamada bugün erken seçim takviminin açıklanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda gün boyu süren çalışmalar sonucu YSK erken seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere 'ye gönderdi. Bu doğrultuda cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs tarihleri, 21 Mayıs ise milletvekilleri listelerinin son teslim tarihi olarak belirlendi.

Erken seçim takvimi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve seçim süreci hızlanacak.

Yurtdışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında oy verme sürecek.

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YSK erken seçim takvimi açıklandı!
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