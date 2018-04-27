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Son Dakika: 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında flaş karar

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, nda görevli 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 27.4.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 09:57
Son Dakika: 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında flaş karar

soruşturması kapsamında, nda görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

MAHREM İMAM VE FETÖ'CÜ ASKERLERİN BİRBİRLERİYLE NASIL HABERLEŞTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27 Nisan tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

GÖREVİ BAŞINDA OLAN 32 İSİM TESPİT EDİLDİ

Halen görevli 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya yönelik gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

18 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, zanlılardan 18'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son Dakika: 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında flaş karar
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