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Son dakika: Erdoğan bugün ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ile BBP lideri Mustafa saat 15.00'da bir araya gelecek. Görüşmede ittifak konuşulacak

Giriş Tarihi: 27.4.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 09:51
Son dakika: Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı i Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa ile görüşecek. Erdoğan, Destici görüşmesi saat 15.00'da başlayacak. Görüşmede BBP'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konuşulacak.

Destici ile AK Parti'den Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş haftaiçinde görüşmüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Destici'nin uygun bir takvimde görüşeceği belirtilmişti.

Destici açıklamalarında her şartta Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ve ittifak içinde yer almak istediklerini belirtirken, ittifak içerisindeki pozisyonlarının AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak kararıyla belirleneceğini aktarmıştı.

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Son dakika: Erdoğan bugün Destici ile görüşecek
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