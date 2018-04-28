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'de 1977'deki olaylarda ölenler anıldı

'de 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, 'nda düzenlenen törenle anıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 15:01
Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda ölenler anıldı

78'liler Girişimi öncülüğünde 'nda bir araya gelen gruptakiler, ellerinde çeşitli dövizler taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan 78'liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan, 41 yıl önce Kazancı Yokuşu'nda 35 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

''ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR''

Bircan, 'ta yaşanan olayların sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirerek, ''1 Mayıs katliamı gerçeği ile yüzleşmek ve hesaplaşmak gerekmektedir. Bunun için gerçekleri araştırma komisyonu kurulmalıdır.'' dedi.

Olayda hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan gruptakiler, ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktıktan sonra dağıldı.

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Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda ölenler anıldı
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