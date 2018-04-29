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devrildi...

haberi... Van'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen da, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 16:24
Askeri araç devrildi...

Van'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen da, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında meydana geldi. Devriye görevi yapan , sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Askeri araç devrildi...
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