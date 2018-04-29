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C.Ç. gözaltına alındı

,(DHA) İstanbul C. Ç.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 08:14 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 08:14
HDP İl Eşbaşkanı C.Ç. gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Güngören'de Güngören İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bir toplantıyla ilgili ilçe başkanlığının facebook sitesinde PKK terör örgütü lideri ve bazı örgüt mensuplarının fotoğrafları ve çok sayıda örgütsel döküman olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda HDP Başkanı C.Ç. il yöneticisi İ.Y. ve G.K. ile Güngören İlçe Başkanı Ö.Ö.'nün de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı, ilçe başkanlığındaki toplantıya katılan 30 kişinin de ifadesine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldüğü ifade edildi.

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HDP İl Eşbaşkanı C.Ç. gözaltına alındı
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