Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı saat kaçta? Tespih namazı nasıl kılınır?

erat kelimesinin aslı ''Berâet'' olup sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' anlamına gelmektedir. Şa'bân-ı şerîfin 15'inci gecesi "Berâet gecesi"dir. 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili'e erişeceğiz. Berat Kandili ayrıca Ramazan Ayının habercisidir. Dolayısıyla bu mübarek gündüzü ve geceyi anlam ve önemine yakışır şekilde geçirmek gerekir.



100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.