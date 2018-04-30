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ı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı saat kaçta? Tespih namazı nasıl kılınır?

Ramazan'ın müjdecisi geldi çattı. Berat kandilinde kılınması tavsiye edilen tesbih ı nasıl kılınır, namaza başlamadan evvel nasıl niyet edilir ve kaç rekattır? Bu faziletleri affı bol gecede bol bol namaz kılınmalı ve dua edilmelidir. Bu geceye özel olan namazlardan biri de tesbih namazıdır. Berat Kandili tesbih namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. Yatsı ezanı saat kaçta okunur? Berat kandilinde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar bu soruların yanıtlarını aramaya başladı. Detaylar haberinizde.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 21:01
Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı saat kaçta? Tespih namazı nasıl kılınır?

erat kelimesinin aslı ''Berâet'' olup sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' anlamına gelmektedir. Şa'bân-ı şerîfin 15'inci gecesi "Berâet gecesi"dir. 30 Nisan 2018 tarihinde 'e erişeceğiz. Berat Kandili ayrıca Ramazan Ayının habercisidir. Dolayısıyla bu mübarek gündüzü ve geceyi anlam ve önemine yakışır şekilde geçirmek gerekir.


100 Rekatlık a "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

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Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı saat kaçta? Tespih namazı nasıl kılınır?
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