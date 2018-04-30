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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince , , / ve THKP/C'ye yönelik gerçekleştirilen larda gözaltına alınan 38 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 19:07
Sakarya'da dev terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı le Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen lar sürüyor.

Ekipler operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek 19 gün içerisinde / terör örgütü ile ilgili olarak 25 şahsı gözaltına aldı. Şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, Sakarya'da yakalanan diğer 6 şüpheli de diğer illerin talimatı doğrultusunda soruşturmanın yürütüldüğü illere teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerden 16'sının mahrem askeri yapılanma içerisinde, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

DEAŞ'TAN PKK'YA KADAR...

terör örgütü ile ilgili olarak da, gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 5 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, gözaltında bulunan 4 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda, / terör örgütü ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı. THKP/C terör örgütü ile ilgili ise gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, gözaltında bulunan diğer 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sakarya'da dev terör operasyonu
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