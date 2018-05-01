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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ye geldi

Cumhurbaşkanı , özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de 'nin başkenti Seul'e geldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 21:04 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye geldi

Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı , Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye geldi
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