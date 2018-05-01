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Son Dakika: nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... 'da Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta 'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 07:02
Son Dakika: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

'da Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik nedeniyle kapatılması planlanan yollar, saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

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Son Dakika: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
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