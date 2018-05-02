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Erdoğan 'de ulusal mezarlığı ziyaret etti

'ın temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 07:25 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 08:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de ulusal mezarlığı ziyaret etti

Erdoğan, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile temasları sonrasında 'ndan Ulusal Mezarlığa gitti.

Mezarlığa çelenk bırakan Erdoğan, ardından tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven taktı.

Erdoğan, anı defterini imzalayarak Ulusal Mezarlık'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de ulusal mezarlığı ziyaret etti
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