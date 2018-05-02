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Son dakika: Erdoğan'ın adaylık başvurusu cuma günü

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan , MHP Genel Başkanı ile cuma günü Yüksek Seçim Kuruluna (), Cumhurbaşkanı 'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 19:31
Son dakika: Erdoğan'ın adaylık başvurusu cuma günü

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli, 'ye gidecek.

Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak.

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.

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Son dakika: Erdoğan'ın adaylık başvurusu cuma günü
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