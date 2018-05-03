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soruşturmasında 'e tutuklama

soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu 'dan istenen , iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 01:49
Çiftlik Bank soruşturmasında Düzgün Genç'e tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan , yakalandığı 'ın iade kararı almasıyla Türkiye'ye getirilerek Atatürk Havalimanında polis ekiplerine teslim edilmişti.

Buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na götürülen ve işlemlerinin ardından da Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi.

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından Genç'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Genç'in tutuklanmasına karar verdi.

Kamuoyunda olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Düzgün Genç, 3 Nisan'da Bulgaristan'da yakalanmıştı.

İade talebinin kabul edilmesi üzerine şüpheli Düzgün Genç, Bulgaristan'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

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Çiftlik Bank soruşturmasında Düzgün Genç'e tutuklama
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