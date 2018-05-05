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'da sel! Validen vatandaşlara son dakika uyarısı: Hasar tespit komisyonu gelene kadar...

Ercan Topaca Mamak'ta yaşanan sel faciasıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Topaca açıklamasında 100-150 aracın hasar gördüğünü söyledi. Vali Topaca, Dükkanı zarar gören vatandaşların hasar tespit komisyonu gelene kadar dükkana çok müdahale etmemelerinin altını çizdi.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 15:42
Ankara'da sel! Validen vatandaşlara son dakika uyarısı: Hasar tespit komisyonu gelene kadar...

Ercan Topaca, Mamak'ta yaşanan sel faciasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Topaca açıklamasında 100-150 aracın hasar gördüğünü söyledi. Vali Topaca, vatandaşların zararının karşılanacağının altını çizdi.

3 YARALI VAR

Ercan Topaca açıklamasında hastanede 3 yaralı olduğunu ve yaralıların durumlarının iyi olduğunun altını çizdi. Dükkanı zarar gören vatandaşların hasar tespit komisyonu gelene kadar dükkana çok müdahale etmemelerini söyledi.

GEREKLİ DESTEĞİ YAPACAĞIMIZI DUYURMAK İSTİYORUM

"Tespit ve çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımız hasar gören araç ve mallarına dokunmasınlar. Gerekli yardımın yapılabilmesi için tespiti bizim yapmamız gerekiyor. Hasar tespitinden sonra gerekli desteği yapacağımızı duyurmak istiyorum. Hastanede 3 yaralımız var. Yaralılarla ilgili net bilgiyi ilerleyen saatlerde verebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Bu güne kadar yaşanmamış bir afet"

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Ankara'da sel! Validen vatandaşlara son dakika uyarısı: Hasar tespit komisyonu gelene kadar...
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