KADEM’den Siyasi Partilere Açık Çağrı!

Biz Varsak Demokrasi Var! mottosuyla siyasi partilere yapılan açık çağrı ile 24 Haziran'da daha güçlü ve istikrarlı bir sisteme kavuşmak için siyasi partilerin bu konudaki kararlılıklarını ortaya koyarak hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

KADEM'den yapılan çağrı:

BİZ VARSAK DEMOKRASİ VAR! SİYASİ PARTİLERE AÇIK ÇAĞRI

Daha güçlü ve istikrarlı bir sisteme kavuşmak için Türkiye 24 Haziran'da önemli bir seçime gidiyor.

Ülkemizin her alanda gelişimine katkı sağlamak için daha güçlü bir meclise, daha güçlü bir meclis için de kadınların adil ve nitelikli temsiline ihtiyaç var.

Ülkemizin yarısını oluşturan kadınların, yarınlarımızın inşasında, karar mekanizmalarında hak ettikleri şekilde rol almaları siz siyasi partilerimizin bu yöndeki kararlı tutumlarına bağlı.

Bunun için seçim listelerinde, seçilebilecek sıralarda daha çok kadın adaya yer verilmesini talep ediyoruz.

Gelin, bu tarihi seçimde kadın temsilinde yüzde yüz artışı hep birlikte gerçekleştirelim.

KADIN VARSA DEMOKRASİ VAR!

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)