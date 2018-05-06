MHP'li Semih Yalçın'dan flaş açıklama

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA ÇİRKİN İFADELER KULLANAN CHP'Lİ MUHARREM İNCE'YE CEVAP VEREN MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN'IN AÇIKLAMALARINDAN BAŞLIKLAR;



Bütün Türkiye, bir süredir CHP yöneticilerinin haşin siyasi çıkışlarını ibretle takip etmektedir.



Yapılan her yeni açıklama bir öncekini aratan CHP sözcülerindeki tahammülsüzlük, basiretsizlik; hezeyan boyutlarını aşmış, siyasi cinnete varmıştır.





Etikhaber'e açıklamalar yapan Semih Yalçın sözlerine şöyle devam etti;



Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanan Muharrem İnce'nin savruk, bahtsız açıklamaları da bu türdendir. "Politik çapsızlık ve yetersizlik sendromu" kronik bir hâl alan İnce'nin ağzından çıkanı kulağı duymamakta; diline gelen, gönlünden geçene bile rahmet okutmaktadır.

Bu zat, daha işin başında tarzını ve üslubunu çirkinleştirmiş, çirkefleştirmiştir.

Muharrem İnce geçmişte söylediklerini aday olunca inkar etti!





SADECE SİYASİ JARGONLA AÇIKLANAMAZ



Cumhurbaşkanlığı makamına ince gelecek olan bu şahsın son marifeti, sayın genel başkanımızı hakaretamiz ifadelerle eleştirmesi olmuştur.

Muharrem İnce'nin ilk olarak MHP ve liderine saldırması sadece siyasi jargonla açıklanamaz. İnce'nin bu çıkışında; millete yabancı bir zihniyet, çarpık bir bakış açısı, sakat bir dünya görüşü sırıtmakta; üst aklın ürünü olan bir proje olduğu anlaşılmaktadır. Rozet değiştirerek şov yapan CHP yöneticileri partilerini, Atatürk'ten sonra kutuplaşmayı ve ayrışmayı körükleyen, kendileri gibi düşünüp inanmayanları dışlayan, tutucu, softa ve yobaz bir geleneğin siyasi temsilcisi hâline getirmiştir.



Bu haliyle CHP halktan kopmuş, millî hassasiyetlerden uzaklaşmış; örf, âdet ve geleneklerimizden sıyrılmıştır.

CHP, kurdukları cümbüş ittifakıyla Türk toplumunun gerçeklerinden ve sosyal dinamiklerden bihaber bir siyasi oluşuma dönüşmüştür.

İnce, sırtındaki zembereği kurulur kurulmaz MHP tabanına dönük cilalı söylemleriyle gerçek niyetini sakladığını sanmamalıdır. İnce'nin, ömrünü MHP ve Ülkücü düşmanlığıyla geçirdiğini bilmeyen yoktur. İnce gibi aşırı solun yetiştirdiği militan tipler; ellerinden gelse MHP'lilerin, Ülkücülerin derisini yüzer. Sonra da sırtlanların önüne atar.



BUNLARIN CEMAZİYÜLEVVELİNİ İYİ BİLİRİZ



Biz Muharrem İnce'nin de Emin Çölaşan'ın da cemaziyülevvelini iyi biliriz.

İnce ve Çölaşan, şimdi kur yapıp tavlamaya çalıştığı Ülkücülere geçmişte en şeni iftiralarla saldırmış birer siyaset bezirgânlarıdır.

CHP yanına aldığı aveneleriyle birlikte kurduğu darbe ittifakıyla FETÖ sevici ve Kandil sevdalısı politikalarını devam ettirmektedir. Cumhuriyet'i kuran CHP bu haliyle, kurucu değerlerden hızla uzaklaşarak "Cumhuriyet düşmanlarının ini" hâline gelmiştir.

Takke düşmüş, bir kere daha kel görünmüş FETÖ muhipleri ittifakı ortaya çıkmıştır.

Hiçbir siyasi çamaşır, hiçbir kamuflaj; bu çirkinliği, bu çirkefliği, bu ayıbı örtemez.