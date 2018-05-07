Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bylock kullanıcısı 4 sanığa 28 yıl hapis cezası

Bylock kullanıcısı 4 sanığa 28 yıl hapis cezası

Son dakika haberi...’da /PPD’ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 6 sanıktan 2’si tahliye edilirken, 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı. Aydın 3. ’nde görülen davada Bylock kullanıcısı 4 sanığa toplam 28 yıl hapis cezası verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 15:14

Yapılan duruşmalar sonunda 2017-548 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı öğrenci sanık Burhan Gazi P. hakkında Üye Olmak sucundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. 2018-6 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen, sendika kayıtları ve tanık beyanları bulunan, kayıtları olan FETÖ'nün kurumlarında öğretmen olarak çalışan karı koca sanıklar Y. ve ve Beril Y. hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. 2017-407 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı ve 'mahrem imam' kaydı bulunan Ali C. hakkında 8 yıl hapis cezasına hükmedildi.

2017-14 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kamu davası açılan sanık Fatih C.'nin, 'morbeyin' listesinde yer alması, dijital inceleme raporlarında suç unsuru tespit edilememesi nedeniyle, 2017-294 esas sayılı dosyasında bir başka sanığın beyanına istinaden FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında kamu davası acılan Didim Adliyesi zabit katibi Özgür A.'nın dijital inceleme ve MASAK raporlarında suç unsuru tespit edilememesi nedeniyle beraatlarına karar verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bylock kullanıcısı 4 sanığa 28 yıl hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN