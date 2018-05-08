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Son dakika: merkezli 12 ilde operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 16:41

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilimizde / Batman Askeri (Mahrem) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 18 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

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Son dakika: Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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