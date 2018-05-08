Son dakika: Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilimizde FETÖ/PDY Batman Askeri (Mahrem) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 18 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.