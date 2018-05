Medine’ye kilise iddiası ortalığı karıştırdı! Tehlikeli adım

KİRLİ İŞLER KAPIDA

Garip şeyler oluyor! Biri düğmeye bastı mı basacak mı anlamadım...

Ama kirli işler kapıda gibi... Çok tehlikeli bir gidişat var. İSLAM üzerinden sonuç almak için şeytanın aklına gelmeyecek planlar masada. Aynı anda ABD, FRANSA ve SUUDİ ARABİSTAN harekete geçiyor. Vatikan da elbette...

Neyi amaçlıyorlar? Nereye koşuyorlar? Bu soruların cevapları için çok ciddi düşünmek gerekmekte. Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hıristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişi bildiri yayınladı.

MEDİNE'YE KİLİSE İÇİN İMZALAR ATILDI

Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" talep edildi! Rüyada bile görülemeyecek cinsten bir adım bu.

İMZA TOPLANDI...

GAZETEDE yayınlandı...

Haliyle tepkiler çığ gibi...

Aynı zaman diliminde ABD, BÜYÜKELÇİLİK binasını KUDÜS'e taşımak için start verdi. Tabelalar, levhalar hazırlandı, yollara dizildi. İngilizce, İbranice ve Arapça olarak... Bütün bunların yanında VELİAHT SELMAN durmuyor!

Selman geçtiğimiz EKİM'de "ILIMLI İSLAM" diyerek yola çıktı! Şimdilik gelinen noktada MEDİNE'YE KİLİSE YAPILACAK... Vatikan'da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran ile Dünya Müslümanlar Birliği Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdülkerim El-Issa KİLİSE İÇİN GEREKEN İMZAYI ATTI...

NE AMAÇLANIYOR?

Peki ne oluyordu?

Ne amaçlanıyordu? Zor konu.

Cevabı da basit değil...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet Bin Selman, Lockheed Martin ile 8 Nisan'da California'da çok önemli bir görüşme yaptı... Lockheed Martin Başkanı Marillyn Hewson'la şirketin tesislerini gezen Veliaht Prens Selman, ardından özel bir malikaneye geçti.

Marillyn Hewson ve Lockheed Martin'in gerçek patronuyla 2 saati aşan bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin Lockheed Martin'in Ortadoğu'nun yeni patronu olmak için yapıldığı ortada. NET!

MEDİNE'YE KİLİSE İÇİN VATİKAN'A ONAY VERİLDİ

Çünkü aradan bir ay geçtikten sonra, Vatikan kaynakları, "Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir kilise inşa etmek istiyoruz. Bu talebe Suudi yetkililer de onay verdi" dedi. Arabistan'dan hiçbir yalanlama gelmedi, gelmiyor...

Evet Vatikan, Medine'de bir Katolik Kilisesi inşa edecek. Atamalar da bizzat Papa tarafından yapılacak. Hatta inşa ile birlikte mukaddes toprakların pek çok bölgesi Hıristiyanlar'a açılacak.

Bu Avrupalılar için 'Ilımlı İslam' gibi görünebilir. Ancak Veliaht Prens'in de açıkladığı 'Ilımlı İslam' böyle bir adım değil. Çünkü Veliaht Prens Selman, 8 Nisan gecesi Lockheed Martin'den bu emri aldı. Lockheed Martin, Kilise ile bölgeye sızacak. Pentagon Ortadoğu'yu Arabistan üzerinden yönetecek. Kilise inşaatının tamamlanmasıyla birlikte geçecek 12 aylık sürede, Arabistan'a 60 bin Hıristiyan yerleştirilecek. Belki şu an çok kişi farkında değil ama Hz.Muhammed'in kabrinin olduğu kente kilise inşaatından söz edilmekte...

ABD'NİN KUDÜS'E BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIDIĞI GÜNLERDE

Ayrıca İsrail'in BÜYÜKELÇİLİK BİNASI GİBİ ADIMLARI DA VAR !

Tansiyonu tırmandıracak ne varsa yapılmakta... Bölgeyi karıştıracak adımlar tek tek atılmakta...

Kesin olan şu ki bu adımların büyük sonuçları olacak! Pentagon silah lobisi MUKADDES TOPRAKLARDA OYUN KURMAYA BAŞLADI...

Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Şehri de, Pentagon tarafından yönetilecek.

Pentagon'un Arabistan'a bu kadar baskı kurmasının nedeni, ARAMCO'yu elinden kaçırmamak. Eğer Vatikan kilisesinin inşası gerçekleşirse, ARAMCO da Pentagon tarafından yönetilecek.

Tarihte hiçbir Suud Kralı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın durumuna düşmemişti. Babası bile, birçok konuda özellikle 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulma pahasına direndi.

PEKİ O KİLİSE NEDEN İNŞA EDİLİYOR?

Kral Selman, Pentagon yetkililerine, "750 milyar dolara da el koysanız, 11 Eylül saldırılarıyla irtibatta olduğumuz yalan. Çünkü 11 Eylül saldırılarını George W. Bush'a, Dick Cheney'ye sorun" dedi. Pentagon ise sormaya gerek duymadı. Çünkü alacakları cevabı biliyorlardı. O cevabı Kral Selman da biliyordu. Suudi Arabistan da ARAMCO ile birlikte Washington'dan idare edilen bir ülke olacak. ARAMCO ile birlikte esas plan buydu. Kral Selman da artık etkin biri değil. Eğer ABD'ye karşı sesini daha da yükseltseydi, Ritz Carlton'da gözaltına alınan prensler arasında bir de Kral olurdu.

ABD, "Ben Süper Gücüm. Büyük bir ülkeyim. Benim sözlerim kanun, adımlarım yasaldır" diyor.

Henüz bu söze net olarak karşı çıkabilen bir ülke olmadı. İngiltere, güç itibariyle hep ABD'de vardı ama o da bu güce karşı çıkamadı.

Belki de çıkmak istemedi.

Bu bilinmez ama gerçek olan tek şey, Pentagon'un Lockheed Martin'in gücüyle, Afrika, Ortadoğu ve dolayısıyla Avrasya'ya büyük bir yön verdiği.

Paraya karşı silahın gücünün çok daha etkin olduğu günleri yaşıyoruz.

Her geçen gün silah daha da güçleniyor.

1 trilyon dolar verseniz de Medine'ye kilise yaptıramazdınız. Ancak bir dolar vermeden, hatta silah da kullanmadan kilise yaptırabiliyorsunuz.

ILIMLI İSLAM DENİLEN BU MU?

Silahın namlusunun bile çok etkin olduğu bir dönemdeyiz.

Ilımlı İslam'a yakın olanların daha da söz sahibi olacağı bir dönemin içinde bulunuyoruz. "Ilımlı Hıristiyanlık", "Ilımlı Yahudilik" veya "Ilımlı İslam" diye bir kavram olamaz. İslam, İslam'dır, Hıristiyanlık da Hıristiyanlık'tır.

Ilımlı Hıristiyanlık da olmayacağına göre, bugün Veliaht Prens'in aldığı kararların tamamı Pentagon'da hazırlanıyor. Her şey açık, net aslında... Mısır lideri Sisi de bir süre önce Veliaht Prens Selman'la bir araya geldi. Sisi de "Ilımlı İslam çok önemli" dedi.

Mısır bloku da tamamen Washington'dan yönetildiği için bu açıklama yapıldı. Çok güçlü adımlarla Ortadoğu şekilleniyor.

Bunun için yine bir Arap Baharı benzeri ayaklanma gerekiyor.

Ancak bu ayaklanmanın kanlı olması çok önemli. Çünkü o zaman askeri müdahale gerekir. NATO da bölgedeki karışıklıkları önlemek için inisiyatif alacak ve gerekeni yapacak.

Bölgede sular çok ısındı. Pentagon gittiği her yeri ısıtıyor. Geçen gün yazdığım gibi Bab'ül Mendeb Boğazı için ABD her şeyi yapmakta. KIZILDENİZ için, İPEK YOLU'nun deniz ayağı için... Mısır ve Sisi zaten ellerinde. Bakarsınız 50-60 bin HIRİSTİYAN, ABD paralı askeri çıkar ve Medine'ye yerleşir! Yerleştiğinde gerçeği anlarız! Bilinmez. Aşağıda BOĞAZ, BATIDA MISIR, DOĞUDA MEDİNE...

KİLİSENİN YANINA SİNAGOG GELECEK Mİ?

Kıbrıs da sırada zaten... İddiaya göre 2020'ye kadar KİLİSENİN YANINA BİR DE SİNAGOG GELECEK...

Bunlar hep BATI'da yazılanlar, çizilenler, konuşulanlar...

Yine hedef İSLAM TOPRAKLARI...

Belli ki; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları yetmedi... Enerjinin ve dolayısıyla PARANIN olduğu mukaddes topraklar "ILIMLI" denilerek siyasetin emrine verildi... Daha fazla kaos, daha fazla kan ve daha fazla DOLAR için...

Eğer geri dönülmezse bölgenin karışmaması için bir neden yok! En tehlikeli oyun için start verildi!

Tüm bunlar olurken BATI kirli adımları atmak için gün sayarken TÜRKİYE seçime gidiyor. Herkese rağmen.

Her şeye rağmen...

Türkiye'nin bir ve bütün olarak, güçlü olarak ayakta kalmasının ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmakta...

Operasyonlara, ameliyatlara direnecek belki de tek ülke biziz...

Bunu bilirler.

BAKALIM...

İZLİYORUZ!