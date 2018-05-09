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'de tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan 'in Cenderis beldesinde, el yapımı 2 patlayıcı imha edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 15:17
Afrin'de tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi

leri () tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan 'in Cenderis beldesinde, el yapımı 2 patlayıcı imha edildi.

TSK ve Özgür Ordusu güçleri tarafından yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile Suriye'nin Afrin kenti 18 Mart'ta terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirildi. TSK birlikleri sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin ve kırsalındaki belde ile köylerde, teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışması başlattı. Şu ana kadar yüzlerce patlayıcının imha edildiği Afrin'in Cenderis beldesinde bugün yapılan kontrolde basma düzeneği ile tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı bulundu. TSK unsurları, bölgede önlem aldıktan sonra patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti.

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Afrin'de tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi
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