FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na operasyon

Mersin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda görevden uzaklaştırılan, emekli ve ihraç polislerden oluşan 21 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca ele geçirilen dijital veri kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hakkında gözaltı kararı verilen görevden uzaklaştırılan, emekli ve ihraç polislerden oluşan 24 şüpheliden 21'i Mersin, Adana, Yozgat, Kayseri ve Erzincan'da gözaltına alındı.