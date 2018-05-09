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Şiddetli yağışa yakalanınca, araçlarında mahsur kaldılar

'nın Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra başlayan nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç, yollardaki su birikintilerinden geçerken arızalandı. Mahsur kalan sürücüler, araçların üzerine çıkarak yardım bekledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 18:18
Şiddetli yağışa yakalanınca, araçlarında mahsur kaldılar

Yenimahalle ilçesinde öğleden sonra başlayan nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296'ncı Cadde üzerinde suyun yüksekliği yaklaşık 1 metreye kadar ulaştı. Suyun içinden geçerken araçları arızalanan çok sayıda sürücü, otomobillerin içinde mahsur kaldı. Otomobillerin içine su girmesi nedeniyle araçların üzerine çıkan sürücüler, itfaiyeden yardım gelmesini bekledi. Bazı araçlar ise çekici yardımı ile su birikintisinden dışarı çıkarıldı.

Otomobilin içi su dolunca dışarı çıktığını belirten Kutluhan Ünver, "Başka araçlar geçiyordu. Ben de geçerim sandım ama araba stop etti. Arabanın içi ıslanınca paçalarımı sıyırıp dışarı çıktım. Buranın altyapısı da yeni yapılmıştı. Mağdurum" dedi.

Lüks otomobilinin su içinde kaldığını belirten Süleyman Karagül ise "Buraya geldiğimde rögar kapağı patladı. Korkunç bir şekilde su basmaya başladı. Sağdan yaklaşırken yanımdan bir araba geçti ve beni kenara savurdu. Sorasında araba stop etti zaten" diye konuştu.

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Şiddetli yağışa yakalanınca, araçlarında mahsur kaldılar
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