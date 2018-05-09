Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van'da terör operasyonu

'da terör u

'da, jandarma ve polis ekipleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen da, 9 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 21:57
Van'da terör operasyonu

'da, jandarma ve polis ekipleri tarafındar düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Mehmet Sevim u'nda, terör örgütü 'nın şehir yapılanması 'ya büyük darbe vuruldu.

Kent merkezindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 10 cep telefonu, 9 sim kart, 5 hafıza kartı, 1 MP3 oynatıcı, 1 masaüstü bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 37 CD, 3 video kamera, 5 video kaseti ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN