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Twitter'dan kazanılmıyor

Günaydın Yazarı bugünkü köşesini Twitter’daki algı operasyonlarına ayırdı. 2016 yılında 'ta yayınlanan bilimsel bir deneyin sonuçlarını aktaran Mevlüt Tezel’in yazısı şu sözlerle son buluyor: “Seçmenler, yazılan tweet'lere değil; adayların yeteneklerine, karizmasına, yaptıklarına ve kendi taleplerini karşılayıp karşılamayacağına bakıyor.”

Giriş Tarihi: 10.5.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 09:52
Seçim Twitter'dan kazanılmıyor

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

2016 yılında 'ta yayınlanan bilimsel bir deneyin sonuçları hayli ilginç.
Her biri güçlü siyasi görüşlere sahip olan ve bunlara derinden bağlanmış olan 40 gönüllü kişi; MRI altına alındı ve politik inançlarının aksi yönünde bilgilere maruz kalırkenki beyin aktiviteleri gözlemlendi. Sonuçlara göre; beyinde aktif hale gelen bölgeler, öz kimlik ve olumsuz duygularla ilgili bölgelerdi. Yani tüm bu denekler; politik görüşlerine uymayan düşünceler duyduğunda bunu bireysel bir saldırı olarak görüyor ve negatif tepkiler veriyordu.

Asıl önemlisi deneyde kişilerin politik görüşlerine herhangi bir eleştiri getirilmedi.
Sadece diğer politik fikirlere dair bazı düşünceler ortaya atıldı ve bunlar hakkında ne düşündükleri soruldu. Buna rağmen değişen bir şey olmadı. Politik fikirler çok zor değişiyor.

ABD'de sosyal medya pazarlama firması Rantic'in anketine göre ise cumhuriyetçi partililerin yüzde 94'ü, demokrat partililerin yüzde 92'si ve hatta bağımsız seçmenlerin yüzde 85'i, bugüne kadar herhangi bir Facebook paylaşımından dolayı politik herhangi bir konudaki fikirlerini değiştirmediklerini belirtti. halkla birebir ilişkiye girilen sokakta, miting meydanlarında kazanılıyor.
Seçmenler, yazılan tweet'lere değil; adayların yeteneklerine, karizmasına, yaptıklarına ve kendi taleplerini karşılayıp karşılamayacağına bakıyor.

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Seçim Twitter'dan kazanılmıyor
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