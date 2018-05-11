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'nün 'deki yeni il imamı yakalandı

'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) operasyonunda, kentte oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamım olduğu öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 10:32
FETÖ'nün Mersin'deki yeni il imamı yakalandı

'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) operasyonunda, kentte oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamım olduğu öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı. Kentte oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamı olduğu iddia edilen zanlının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklayamaya göre, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Eski , ve İskenderun imamı olan ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamı olduğu ileri sürülen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi, Antakya'daki örgüt okullarının genel müdürü A.K. ile ByLock kullandığı tespit edilen eşi H.K. operasyonla gözaltına alındı.

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FETÖ'nün Mersin'deki yeni il imamı yakalandı
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