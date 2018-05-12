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Erdoğan, 'ın yemeğine katıldı

 , 'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle 'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Danıştay'ın yemeğine, Başkanı ve Yargıtay Mahkemesi başkanlarının yanısıra Cezayir, Bosna-Hersek, İtalya, İspanya ve Azerbaycan'dan gelen yüksek yargı temsilcileri de iştirak etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın yemeğine katıldı

, 'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle 'nde verilen akşam yemeğine katıldı.

YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER DİKKAT ÇEKTİ

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başkanı , Yargıtay Başkanı ,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec Abdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya Yüksek Mahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın yemeğine katıldı
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