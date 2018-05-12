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Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı

'ta 'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Mustafa Kozak memleketi 'da uğurlandı. Şehidin eşi eşinin kamuflajıyla törene katıldı.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 22:01
Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı

Mustafa Kozak'ın cenazesi, 'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Merkez Hamidiye Camii'ne getirildi.

EŞİNİN KAMUFLAJIYLA TÖRENE KATILDI


Cenaze törenine, şehidin eşi Rabia, babası Hasan, annesi ve kız kardeşi ve 5 bini aşkın vatandaş katıldı. Şehit eşi , eşinin kamuflajıyla törene katıldı. Rabia Kozak, eşi Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu üstünde duran fotoğrafını alıp defalarca öptü.


ANNE VE KIZ KARDEŞTEN 'AĞLAMAYACAĞIZ' SÖZÜ


Şehit annesi Gülşen Kozak'ın "Hiç ağlamayacağım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Sen ağlayanları hiç sevmezdin. Rabbim seni yanına nail eylesin. Bekle biz de geleceğiz yavrum" diye seslenmesi yürekleri dağladı. Kız kardeşi Sümeyra Kozak ise, "Ağabey sana ölüm hiç yakışmadı. Genç yaşta seni bizden aldılar. Daha sana doyamadım. Ama ağlamayacağız diye söz verdik. Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğiz" diye konuştu. Şehit babası Hasan Kozak da oğlunun resmine bakarak uzun uzun öptü, "Sana doyamadım oğlum" dedi.


Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, tabut cenaze aracına kondu. Dev Türk bayrakları eşliğinde cenaze aracının ardından yürüyen vatandaşlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Alandan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri yükseldi. Şehit Kozak, Durasıllı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı
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