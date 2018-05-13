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CHP'li ve belediye başkanı şehit cenazesinde pişkince sırıttı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan 'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden oldu.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 12:16
CHP'li Özgür Özel ve belediye başkanı şehit cenazesinde pişkince sırıttı

Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkisinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi 'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

CHP'li Özgür Özel ve belediye başkanı şehit cenazesinde pişkince sırıttı

CENAZEDE GÜLEREK SOHBET

Şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurlarken cenazaye katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve CHP Grup Başkanvekili 'in gülerek sohbet etmesi tepki çekti.

Cenazede binlerce kişi gözyaşları dökerken Özgür Özel'in etrafa gülücükler saçması eleştirilere neden oldu.

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CHP'li Özgür Özel ve belediye başkanı şehit cenazesinde pişkince sırıttı
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