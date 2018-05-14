İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu, 18'i tutuklu 67 sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 16 tutuklu sanık, taraf avukatları ve müştekiler ile izleyiciler katıldı.

SANIKLARIN İSMİ

Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, sanıklar Osman Akkaya, Özgür Akkaya, Mithat Aynacı, Bora Serhat Seçkin, İsmail Uğuz, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Ömer Kalın, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Burak Uluçınar, Caner Karaca, Mehmet Umur, İsmail Sezer, Bülent Kaplan, Mücahit Bozkurt, Veysi Özalp, İhsan Özyurt, Ömer Akyel, Yasin Yılmaz ve Ferdi Ayan hakkında, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"? suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sanıklar Osman Akkaya, Mithat Aynacı, İsmail Uğuz ve Fatih Sönmez hakkında, "Silahlı terör örgütüne yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, Osman Akkaya hakkında ayrıca, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 91 yıldan 140 yıla kadar hapis talep etti.

AYNACI'YA 91 YILDAN 140 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık Mithat Aynacı hakkında ayrıca, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören Savcı, Fatih Sönmez, hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 91 yıldan 140 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Sanıklar Özgür Akkaya, Bora Serhat Seçkin, Serdar Değirmendere, Ömer Kalın, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Burak Uluçınar, Caner Karaca, Mehmet Umur, İsmail Sezer, Bülent Kaplan, Mücahit Bozkurt, Veysi Özalp, İhsan Özyurt, Ömer Akyel, Yasin Yılmaz ve Ferdi Ayan hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören Savcı, Özgür Akkaya ve Bora Serhat Seçkin'e ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı, sanık Serdar Değirmendere, Ömer Kalın, Maksut Keleşoğlu ve İdris Yeter'e, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 5 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 91 yıldan 140 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Astsubay öğrencisi ve rütbesiz olan diğer sanıklar hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep eden savcı, tutuksuz sanıklar Veysi Özalp, Bülent kaplan ve Caner Karaca'nın tutuklanmasını istedi.