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merkezli operasyonu! 3 kişi tutuklandı

merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında esnaf, mühendis ve iş adamlarının da olduğu 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 12:24
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen O.Ş, M.Y, B.Y, V.S, H.Ş, M.A, N.M, İ.T.E, İ.A, E.A, M.Ç, N.K, H.S. ve A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.Ş, E.A. ve N.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı olan ve Kırşehir'deki adresinde bulunamayan G.A'nın yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'nün kapatılan Zaman gazetesi ve diğer yayın organlarına zorla abone yaptıkları ileri sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Kırşehir, , Ankara ve 'ta düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu! 3 kişi tutuklandı
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