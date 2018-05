Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen O.Ş, M.Y, B.Y, V.S, H.Ş, M.A, N.M, İ.T.E, İ.A, E.A, M.Ç, N.K, H.S. ve A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.Ş, E.A. ve N.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı olan ve Kırşehir'deki adresinde bulunamayan G.A'nın yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesi ve diğer yayın organlarına zorla abone yaptıkları ileri sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Kırşehir, Batman, Ankara ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.