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davasında flaş gelişme

Son dakika haberi... davasında, "anayasayı ihlal" suçundan 138 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 13:22
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme

'nün girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 'ndeki olaylara ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, "anayasayı ihlal" suçundan 138 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 34'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcı, tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme
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