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lideri Destici'den 'in Büyükelçiliği'ne destek ziyareti

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı Mustafa Destici, 'in Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, 'birlik' mesajı verdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 15:55
BBP lideri Destici'den Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ne destek ziyareti

si () Genel Başkanı , 'in Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, 'birlik' mesajı verdi.

Destici'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişikin fotoğraflar ile birlikte şu mesaj paylaşıldı:

"Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Dr.Faed Mustafa ile biraraya geldik. Ziyarette, kardeş Filistin halkının her zaman, her şartta yanında olduğumuzu bildirdik. Ayrıca Filistinli şehitlerimiz için başsağlığı, yaralılar içinde geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.#Nakba70"

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BBP lideri Destici'den Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ne destek ziyareti
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