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Fetih'ten ve 'ya övgü

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, ve Washington büyükelçilerini istişare amacıyla Ankara'ya çağıran ile Tel Aviv büyükelçisini geri çağıran 'yı takdir etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 04:00 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 04:00
Fetih'ten Türkiye ve Güney Afrika'ya övgü

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, ile 'nın, ABD büyükelçiliğinin 'e taşınması meselesinde takındığı tavrı takdirle karşıladı.

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih, Türkiye ve Güney Afrika'nın, 'in Filistin halkına yönelik işlediği katliamlara ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı çıkan tavrını takdir etmektedir." ifadesini kullandı.

Rucub, bu tavrın, Filistin halkına verilen büyük bir destek mesajı ve işlenen katliamlara karşı duruş olduğunu vurguladı.

Türkiye, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sınırında yaşananların ardından ve Washington büyükelçilerini istişare amacıyla Ankara'ya çağırmış, Güney Afrika da Tel Aviv büyükelçisini geri çağırmıştı.

ABD Başkanı 'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

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Fetih'ten Türkiye ve Güney Afrika'ya övgü
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