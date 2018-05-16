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adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan oyuncu , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Barış Atay bu sabah saatlerinde Suadiye'deki evinde 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:49
Barış Atay adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan oyuncu , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Suadiye'deki evinde gözaltına alınan Atay, 'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı. İşlemleri tamamlanan Atay Çağlayan'da bulunan 'na sevk edildi. Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

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Barış Atay adliyeye sevk edildi
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