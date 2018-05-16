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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı , Londra'daki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile saat 04.15'te Ankara'ya geldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 05:02

Cumhurbaşkanı , İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN" saat 04.15'te 'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı , Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci , Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı , Kültür ve Turizm Bakanı , Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Ankara'ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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