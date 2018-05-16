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Erdoğan’dan yurda dönüş yolunda Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı , ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek 'ini tebrik ediyorum” dedi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 05:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk sahurunu, ziyareti dönüşü uçakta gerçekleştirdi. Eşi Emine Erdoğan ile kamera karşısına geçen Erdoğan, Türk milletinin Ramazan ayını kutladı.

Erdoğan, videodaki mesajında, "Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek 'ini tebrik ediyorum. Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında 'te yaşanan insanlık dramına da yer veren Erdoğan şunları söyledi:

"Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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Erdoğan’dan yurda dönüş yolunda Ramazan mesajı
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