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/ operasyonunda "Mütevelli Heyet Başkanı" da gözaltına alındı

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında ByLock kullanıcıları ile örgütün "mütevelli heyet başkanlarının" da bulunduğu kişileri için Manisa'nın yanısıra , ve Balıkesi'de de operasyon düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:53
FETÖ/PDY operasyonunda Mütevelli Heyet Başkanı da gözaltına alındı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca / üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında ByLock kullanıcıları ile örgütün "mütevelli heyet başkanlarının" da bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

9 ADRESE BASKIN YAPILDI

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 'nın yanı sıra , ve 'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda şüpheli 8 kadın gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı 'e ait kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden S.K. emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi. S.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ/PDY operasyonunda "Mütevelli Heyet Başkanı" da gözaltına alındı
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