FETÖ/PDY operasyonunda "Mütevelli Heyet Başkanı" da gözaltına alındı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında ByLock kullanıcıları ile örgütün "mütevelli heyet başkanlarının" da bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

9 ADRESE BASKIN YAPILDI

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa'nın yanı sıra Balıkesir, Uşak ve Muğla'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli 8 kadın gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden S.K. emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi. S.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.