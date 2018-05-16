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'ta ten uygulaması

'ta ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada 2 bin 395 şahıs ve 126 araç sorgulandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 09:48
Sivas'ta polisten asayiş uygulaması
geneli ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada okul servis araçları ve şoförleri, okulla ilgisi olmayan şüpheli şahısların denetimi, okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerin ve iş yerlerinin denetimi yapıldı. Uygulamada; 2 bin 395 şahıs sorgulanırken ve bakaya suçlardan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca; 133 okul çevresi, 56 internet salonu, 40 oyun salonu, 236 kahvehane/kafe, 28 iddia bayi, 17 içkili yer, 32 büfe, 87 park ve bahçe denetlendi. Uygulama esnasında; 126 araç sorgulanırken 2 araç sürücüsüne 425 TL trafik para cezası uygulandı.
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Sivas'ta polisten asayiş uygulaması
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