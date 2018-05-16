Sivas'ta polisten asayiş uygulaması

Sivas
geneli ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak polis
ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada okul servis araçları ve şoförleri, okulla ilgisi olmayan şüpheli şahısların denetimi, okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerin ve iş yerlerinin denetimi yapıldı. Uygulamada; 2 bin 395 şahıs sorgulanırken ve bakaya suçlardan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca; 133 okul çevresi, 56 internet salonu, 40 oyun salonu, 236 kahvehane/kafe, 28 iddia bayi, 17 içkili yer, 32 büfe, 87 park ve bahçe denetlendi. Uygulama esnasında; 126 araç sorgulanırken 2 araç sürücüsüne 425 TL trafik para cezası uygulandı.