Antalya'da FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 16 gözaltı

45 BİN LİRA VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN VE KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin, örgüt adına para toplama faaliyetlerine hız verdiği ve toplanan paraların FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklu ve hükümlülere gönderildiği öne sürüldü. Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları da tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 45 bin lira ve 1000 dolar ile örgütsel doküman ve kitaplar ele geçirildi.
Öte yandan örgüt tarafından 'gaybubet evleri'ne çevrilen evleri kiralarken, üyelerine kira sözleşmesi yapmamaları yönünde talimatta bulunulduğu belirlendi. 'Gaybubet evleri sorumlusu'nun da kaldığı 2 evin bu şekilde kiralandığını saptayan polis, ev sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.