Antalya'da FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 16 gözaltı

Antalya lya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ PDY soruşturması kapsamında yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından 1 ay önce görevlendirildiği belirlenen sözde ' Antalya bölge sorumlusu' Murat T.'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, örgütün cezaevlerindeki üyeleri ile 'ışık evleri', 'esnaf örgütlenmesi' ve 'gaybubet oluşumları'ndan sorumlu oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün kentte yeniden yapılanmasını sağlamaya çalıştığı ve kendilerine yeni üyeler bulmak için toplantılar yaptıkları iddia edildi.

45 BİN LİRA VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN VE KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, örgüt adına para toplama faaliyetlerine hız verdiği ve toplanan paraların FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklu ve hükümlülere gönderildiği öne sürüldü. Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları da tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 45 bin lira ve 1000 dolar ile örgütsel doküman ve kitaplar ele geçirildi.

Öte yandan örgüt tarafından 'gaybubet evleri'ne çevrilen evleri kiralarken, üyelerine kira sözleşmesi yapmamaları yönünde talimatta bulunulduğu belirlendi. 'Gaybubet evleri sorumlusu'nun da kaldığı 2 evin bu şekilde kiralandığını saptayan polis, ev sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.