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cinayeti davası

elebaşı Gülen, eski savcı , gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması başladı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 12:43
Hrant Dink cinayeti davası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı , eski savcı , gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması başladı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile gazeteci Ercan Gün katıldı. 5 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, kimi hükümlü veya sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti. Sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız'ın bu dava dosyasıyla birleşen başka bir davasıyla ilgili savunmasının alındığı duruşma, sanık, sanık avukatları ve müdahil Dink ailesinin avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

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Hrant Dink cinayeti davası
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