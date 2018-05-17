Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak Kudüs Buluşması nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.





KAPATILACAK YOLLAR

18 Mayıs sabah 09.00 itibariyle Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprüsü'nden Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüsü'nden Sirkeci'ye katılım, Balat sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı Köprüsü altından Sirkeci istikametine, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydanı istikamet, Sirkeci sahil Kennedy Caddesi;

Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil Kenedy Caddesi'ne kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya Tünel çift yönlü olarak,

Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş istikametleri trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, 18 Mayıs günü saat 12.00 itibari ise Sirkeci'den Galata Köprüsü'ne Karaköy istikametine gidiş, Unkapanı Köprüsü'nden Cemil Birsel Ragıp Gümüşpala, Galataya Karaköy istikametine gidiş, Karaköy'den Galata Köprüsü Sirkeci istikametine gidiş yolları kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGâHLAR

D-100 kuzey - güney yol, Havuzlu kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu, Ataköy sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı olacak.